Una canzone dei Sault
Ripetere vecchie cose fino a che diventano un suono
Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni sera, pubblicata qui sul Post l’indomani, ci si iscrive qui.
Altre cose, prima
Trackstarshow, quell’account di cui ho linkato altri video, che interroga musicisti e personaggi vari su una serie di dischi, ha pubblicato una bella puntata con il pianista Lang Lang.
La partecipazione al simpatico gioco a premi che ho estemporaneamente convocato ieri sera mi commuove e imbarazza: per ricompensare lo sforzo adesso sarò punito dall’esaminare ciascuna playlist inviata – mi sento mia madre quando tornava a casa con il carico di fogli protocollo dei compiti da correggere – e valutare quale si avvicini di più al risultato di individuare tutti i 45 giri sulla copertina di Playlist, dato che a una prima occhiata nessuna finora è completa al 100%. Ma grazie, spero che un po’ vi siate divertitə.
(alcuni hanno affidato la pratica ai software di intelligenza artificiale, cosiddetti, confermando pregi e limiti dei suddetti software: rapidità e incompletezza).
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.