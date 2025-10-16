Oggi il parlamento francese vota la sfiducia al primo ministro

Giovedì mattina l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, voterà due mozioni di sfiducia al primo ministro Sébastien Lecornu, che è da poco rientrato in carica dopo che la settimana scorsa si era dimesso inaspettatamente. È probabile che le mozioni non passino per via delle promesse di Lecornu ai Socialisti, i cui 69 voti sono decisivi, in cambio della loro rinuncia a votarle. Le mozioni sono state presentate da La France insoumise (LFI), di sinistra radicale, e dal Rassemblement National (RN), di estrema destra.

Il governo ha quindi accolto le principali richieste dei Socialisti. La principale era sospendere la contestata riforma delle pensioni introdotta nel 2023, che alza gradualmente l’età pensionabile da 62 a 64 anni: Lecornu si è impegnato a non attuarla fino alle prossime elezioni presidenziali (nel 2027). La riforma è uno dei simboli della presidenza di Emmanuel Macron, il capo dello schieramento che esprime Lecornu, e metterla in discussione è una grossa concessione, ritenuta inevitabile per superare una fase di forte instabilità politica.

La seconda richiesta dei Socialisti era che il governo non ricorresse all’articolo 49.3 della Costituzione per approvare senza il voto del parlamento la legge di bilancio per il 2026, cioè il passaggio su cui era caduto il predecessore di Lecornu, François Bayrou. I dirigenti dei Socialisti, però, hanno chiarito che il loro aiuto al governo è temporaneo e limitato alla sfiducia: sulla legge di bilancio si ricomincerà daccapo. La loro scelta peraltro li ha portati a litigare con gli alleati di sinistra, a partire da LFI, che li hanno accusati di tradimento, ed è possibile che alcuni parlamentari non seguano le direttive del partito.

Inoltre i Repubblicani (di destra), alleati di Macron e strenui sostenitori della riforma, si sono divisi: il gruppo parlamentare difende la scelta di Lecornu mentre diversi dirigenti sono contrari. Ci sono dunque varie incognite e fino all’ultimo Lecornu, che è il quinto primo ministro nominato da Macron nel giro di due anni, non sarà completamente sicuro dell’esito del voto, e quindi di restare primo ministro.

