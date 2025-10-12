Gli articoli del Post, letti da chi li ha scritti
Sull'accordo su Gaza, sul centrosinistra a Milano e sul doloroso e costoso intervento estetico per diventare più alti
Questa settimana Eugenio Cau spiega perché l’accordo su Gaza è una grande vittoria per Trump, Alice De Luca ricostruisce il dominio del centrosinistra a Milano ed Emanuele Menietti parla del doloroso e costosissimo intervento estetico per l’allungamento delle gambe.
L’accordo su Gaza è una grande vittoria per Trump, se reggerà
Il presidente statunitense è riuscito a mettere alle strette il più grande ostacolo alla pace: Benjamin Netanyahu
Da dove viene il dominio del centrosinistra a Milano
Da 15 anni vince tutte le elezioni, nonostante la percezione diffusa di una città sempre più esclusiva e respingente: com’è possibile?
Gli interventi estetici per allungare le gambe
Nonostante siano molto costosi e dolorosi, la richiesta di trattamenti per diventare più alti è in aumento, tra speranze e false promesse