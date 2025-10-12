Gli articoli del Post, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Eugenio Cau spiega perché l’accordo su Gaza è una grande vittoria per Trump, Alice De Luca ricostruisce il dominio del centrosinistra a Milano ed Emanuele Menietti parla del doloroso e costosissimo intervento estetico per l’allungamento delle gambe.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

L’accordo su Gaza è una grande vittoria per Trump, se reggerà

Il presidente statunitense è riuscito a mettere alle strette il più grande ostacolo alla pace: Benjamin Netanyahu

Da dove viene il dominio del centrosinistra a Milano

Da 15 anni vince tutte le elezioni, nonostante la percezione diffusa di una città sempre più esclusiva e respingente: com’è possibile?

Gli interventi estetici per allungare le gambe

Nonostante siano molto costosi e dolorosi, la richiesta di trattamenti per diventare più alti è in aumento, tra speranze e false promesse