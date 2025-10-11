Cosa serve perché l’Italia si qualifichi ai Mondiali di calcio

Con la vittoria di oggi della Nazionale maschile di calcio della Norvegia contro Israele (per 5 a 0 Israele), diventa sempre più certo che l’Italia dovrà disputare i playoff per qualificarsi ai Mondiali del 2026. La Norvegia è nel girone dell’Italia, insieme a Israele, Estonia e Moldavia. Stasera alle 20:45 l’Italia giocherà contro l’Estonia.

L’Italia ha già saltato le ultime due edizioni dei Mondiali (2018 e 2022) perché non è riuscita a qualificarsi, e ora rischia di saltarne una terza. Nel girone I solo la prima si qualifica direttamente per i Mondiali, mentre la seconda accede ai playoff (entrambe le volte in cui non si è qualificata per i Mondiali l’Italia era stata eliminata proprio ai playoff).

Quella della Norvegia contro Israele è stata una vittoria netta, ottenuta anche grazie alla tripletta dell’attaccante del Manchester City Erling Haaland, che ha anche sbagliato per due volte un rigore (lo stesso, ripetuto perché il portiere si era mosso in anticipo). Perché l’Italia potesse almeno sperare di contendere alla Norvegia il primo posto, sarebbe stato necessario che la Norvegia pareggiasse o perdesse con Israele.

Con la vittoria, invece, la Norvegia sale al primo posto del girone a 18 punti, ma ha giocato 6 partite, mentre l’Italia ha 9 punti con 4 partite giocate. La Norvrgia non è ancora matematicamente qualificata ai Mondiali, ma le basta ottenere 4 punti nelle prossime due partite delle qualificazioni che deve giocare (contro l’Estonia e contro l’Italia).

Compresa la partita contro l’Estonia, l’Italia ha ancora quattro partite da giocare, e quindi 12 punti a disposizione. Nel migliore dei casi possibile – se la Norvegia ottenesse solo 3 punti, e l’Italia vincesse tutte le sue partite – l’Italia potrebbe arrivare a 21 punti, pari con la Norvegia. In quel caso si qualificherebbe la squadra con la migliore differenza tra gol segnati e subiti: la Norvegia al momento è a +26, mentre l’Italia a +5, un divario difficilmente colmabile.