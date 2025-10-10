C’è stata un’esplosione in una fabbrica di munizioni in Tennessee, negli Stati Uniti: diverse persone sono morte
C’è stata un’esplosione in una fabbrica di munizioni in Tennessee, negli Stati Uniti. Lo sceriffo della contea di Hickman, dove si trova la fabbrica, ha detto che diverse persone sono morte, e che ci sono feriti. A causa delle esplosioni i soccorritori non hanno ancora potuto avvicinarsi. Hickman ha detto anche che l’esplosione è avvenuta nell’impianto della Accurate Energetic Systems, che si trova a Bucksnort, a un centinaio di chilometri a sud-ovest della capitale dello stato Nashville. Per ora la causa dell’esplosione non è nota.