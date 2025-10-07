Una partita a Minecraft durata 14 anni

Il 28 marzo del 2011 lo streamer Kurt Mac, detto KurtJMac, iniziò una partita al videogioco Minecraft con un obiettivo: raggiungere le “Far Lands”, una regione talmente ai margini di quel mondo virtuale che il videogioco stesso smette di funzionare correttamente quando ci si arriva. Sabato, dopo quattordici anni e mezzo di sessioni di gioco trasmesse e molto seguite su Twitch e YouTube, Mac ha infine raggiunto la sua destinazione alla fine del mondo di Minecraft.

Nel corso di questi quattordici anni il progetto di KurtJMac è diventato un fenomeno di culto per gli appassionati di Minecraft e non solo. Il suo “viaggio” è stato raccontato nella serie di video su YouTube “Far Lands or Bust”, dove Mac ha più di 400mila iscritti e ha raccolto quasi 500mila dollari per iniziative di beneficenza, tra cui più di 46mila dollari quest’anno per l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi. Dopo aver raggiunto le Far Lands, Mac ha detto che continuerà il progetto esplorando altre stranezze del mondo di Minecraft.

Minecraft è il videogioco che ha venduto di più nella storia e non è la prima volta che ispira imprese simili. È infatti un videogioco di tipo sandbox, cioè che offre un ambiente virtuale vasto e una serie di strumenti che permettono all’utente di esplorare, creare e fissare i propri obiettivi di gioco con grandissima libertà. Una caratteristica fondamentale di Minecraft è proprio la vastità del suo mondo. Per ogni partita il gioco crea una mappa casuale nel mezzo della quale viene generato anche il personaggio giocante. In tutto, una mappa di Minecraft si estende per 60 milioni di blocchi, una superficie virtuale circa sette volte più estesa di quella della Terra.

Il gioco dà grande libertà ai suoi giocatori: l’obiettivo è accumulare risorse per costruire oggetti con cui esplorare il mondo oppure semplicemente sopravvivere. Nel corso degli anni molti utenti hanno usato Minecraft per progetti creativi, come la ricostruzione della città di New York o dell’intero pianeta Terra. Mac ha mosso il suo personaggio nella stessa direzione attraversando mari, deserti e pianure, e intanto interagendo con i propri spettatori online.

Le Far Lands, con la loro strana struttura grigia a cubetti, sono il risultato della funzione matematica che nelle prime versioni del gioco veniva usata per generare il terreno. Man mano che il giocatore si dirigeva verso la periferia della mappa, infatti, i calcoli di questa funzione si facevano più complessi finendo per generare errori e rendere il gioco instabile. In un post del 2011, Markus “Notch” Persson, il creatore del videogioco, scrisse che la mappa di Minecraft sembra infinita ma in realtà non lo è: «Più ti allontani, più diventerà piena di bug». Dopo le Far Lands di fatto è come se il mondo di Minecraft finisse, perché il gioco si “rompe”.

Nelle prime versioni del gioco, questi bug cominciavano a manifestarsi quando il giocatore si allontanava di circa 12 milioni e mezzo di blocchi dal punto di spawn (quello in cui era stato generato all’inizio). Nel 2011 il bug fu risolto da Mojang, la società sviluppatrice, tanto che oggi è possibile camminare per l’equivalente di 30mila chilometri senza incontrare problemi. Per la sua partita, però, Kurt Mac ha usato una vecchia versione del gioco (Beta 1.7.3) in cui il bug era ancora presente.

Tecnicamente è possibile raggiungere le Far Lands usando alcuni espedienti interni al gioco, come dei portali in grado di accorciare notevolmente le distanze, saltando da un punto all’altro della mappa. Uno dei metodi più diffusi prevede l’utilizzo del Nether, una dimensione parallela nel gioco in cui muoversi di un blocco equivale a spostarsi di otto blocchi nel mondo di partenza, detto Overworld, abbreviando molto il tragitto. Esistono anche comandi e programmi appositi con cui teletrasportare il proprio personaggio del numero di blocchi selezionato, avvicinandolo alle Far Lands.

Secondo una lista redatta dal Premium Minecraft Blog, ci sono stati almeno trenta “viaggi” documentati verso le Far Lands: circa un terzo di questi non si è concluso, un altro terzo è ancora in corso e i restanti sono stati completati, in molti casi utilizzando il Nether. Tra le persone ad averlo completato senza alcun aiuto o trucco, come KurtJMac, c’è un giocatore noto con il nome di KilloCrazyMan, che nel 2020 raggiunse le Far Lands dopo circa un anno di gioco, ricevendo una donazione di 10mila dollari da Notch stesso.