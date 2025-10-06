Il Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato oggi a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per i loro studi sul sistema immunitario, in particolare sulla sua capacità di non attaccare i tessuti dell’organismo, attraverso meccanismi di tolleranza immunitaria.

Sakaguchi trent’anni fa identificò un nuovo tipo di cellule immunitarie, le cellule T regolatorie, che proteggono l’organismo dalle malattie autoimmuni, superando la visione allora dominante che la tolleranza derivasse solo dall’eliminazione di cellule pericolose nel timo, l’organo dove maturano e si selezionano i linfociti T, fondamentali per la difesa dell’organismo. Nel 2001, Brunkow e Ramsdell scoprirono il gene Foxp3, la cui mutazione causa gravi malattie autoimmuni nei topi e negli esseri umani. Due anni dopo, Sakaguchi dimostrò che Foxp3 regola lo sviluppo delle cellule T regolatorie. Queste scoperte hanno trasformato la comprensione del sistema immunitario e aperto nuove vie terapeutiche contro cancro, malattie autoimmuni e migliorato le tecniche per ridurre il rigetto nei trapianti.

