Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Daniele Raineri racconta l’incursione dei coloni israeliani in una casa palestinese in Cisgiordania; Antonio Russo parla dell’attività poco raccontata di Italo Calvino come consulente per Einaudi; e Francesco Gaeta spiega perché l’avocado è diventato un affare milionario.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

In Cisgiordania i coloni stanno cercando di prendersi tutto

Abbiamo assistito a una loro incursione in una casa palestinese: sono sempre più frequenti, producono un effetto storico, e le autorità israeliane stanno sempre dalla stessa parte

Italo Calvino dedicò più tempo ai libri degli altri che ai suoi

Studiato e ammirato per le cose che scrisse, fu influente e “impegnato” anche per ciò che lesse, valutò e contribuì a far pubblicare

In Italia l’avocado è diventato un affare da investimenti milionari

È facile da coltivare, i terreni rendono molto e si rivendono a un sacco di soldi: e soprattutto, ne mangiamo sempre di più