Milan e Inter potranno comprare San Siro
Il comune di Milano ha infine approvato la vendita dello stadio, che ora con ogni probabilità verrà demolito, dopo anni di discussioni
Il consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro alle squadre di calcio Milan e Inter, mettendo fine a mesi di trattative e a anni di discussioni sul futuro di uno degli stadi più importanti d’Italia (e quello con più posti). Significa che ora le due squadre potranno acquistarlo insieme all’area circostante e poi realizzare il loro piano per demolirlo e costruirne un altro più moderno al suo posto.
È servita una lunga sessione di voto in consiglio perché non c’era accordo tra i consiglieri di maggioranza, alcuni dei quali erano contrari alla vendita, che invece era già stata approvata dalla giunta comunale e quindi dal sindaco Beppe Sala. Alla fine l’approvazione è stata decisa poco prima delle 4 della notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre, dopo una seduta di oltre 11 ore.
È stato necessario andare avanti a oltranza con le votazioni perché la proposta di Milan e Inter scadeva alle 23:59 del 30 settembre. Se si fosse andati oltre sarebbe stato impossibile, con i tempi burocratici, concludere la vendita effettiva entro il 10 novembre: cioè quando scatterebbe il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello di San Siro, che lo metterebbe sotto tutela e renderebbe molto difficile una demolizione (perché a quel punto servirebbe il parere della Soprintendenza, con tempi molto lunghi).
Il vincolo si applica in automatico ai beni pubblici dopo 70 anni dalla costruzione, e il secondo anello fu completato appunto nel 1955: una situazione che non sarà più valida se San Siro diventerà di proprietà di due società private come Inter e Milan (le operazioni per la vendita non sono ancora iniziate: per ora c’è solo una proposta).