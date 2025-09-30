Milan e Inter potranno comprare San Siro

Il consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro alle squadre di calcio Milan e Inter, mettendo fine a mesi di trattative e a anni di discussioni sul futuro di uno degli stadi più importanti d’Italia (e quello con più posti). Significa che ora le due squadre potranno acquistarlo insieme all’area circostante e poi realizzare il loro piano per demolirlo e costruirne un altro più moderno al suo posto.

È servita una lunga sessione di voto in consiglio perché non c’era accordo tra i consiglieri di maggioranza, alcuni dei quali erano contrari alla vendita, che invece era già stata approvata dalla giunta comunale e quindi dal sindaco Beppe Sala. Alla fine l’approvazione è stata decisa poco prima delle 4 della notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre, dopo una seduta di oltre 11 ore.

È stato necessario andare avanti a oltranza con le votazioni perché la proposta di Milan e Inter scadeva alle 23:59 del 30 settembre. Se si fosse andati oltre sarebbe stato impossibile, con i tempi burocratici, concludere la vendita effettiva entro il 10 novembre: cioè quando scatterebbe il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello di San Siro, che lo metterebbe sotto tutela e renderebbe molto difficile una demolizione (perché a quel punto servirebbe il parere della Soprintendenza, con tempi molto lunghi).

Il vincolo si applica in automatico ai beni pubblici dopo 70 anni dalla costruzione, e il secondo anello fu completato appunto nel 1955: una situazione che non sarà più valida se San Siro diventerà di proprietà di due società private come Inter e Milan (le operazioni per la vendita non sono ancora iniziate: per ora c’è solo una proposta).