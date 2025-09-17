La giunta di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, ma ancora non è fatta

La giunta del comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti alle squadre di calcio Milan e Inter, e ha preparato la delibera che verrà presentata e votata in consiglio comunale. Mancano però ancora alcuni passaggi non scontati prima che venga effettivamente venduto: il progetto dovrà essere valutato da una commissione del comune e dovrà essere votato in consiglio comunale, probabilmente nelle prossime due settimane. Nella delibera approvata dalla giunta è previsto che lo stadio venga venduto alle due squadre a 197 milioni di euro, una cifra suggerita da una valutazione dell’Agenzia delle entrate, e che il comune partecipi alla spesa con un investimento di 22 milioni di euro.

È ancora presto per dire se la vendita andrà effettivamente a buon fine perché i voti favorevoli in consiglio comunale potrebbero non essere sufficienti. In tutto possono votare 49 persone. Come scrive Repubblica, dei 32 tra consiglieri, assessori e sindaco di centrosinistra, 22 voteranno quasi certamente “sì”, ma ci sono ancora diversi indecisi. Anche tra i membri della giunta infatti c’è chi si è opposto alla decisione di vendere lo stadio, che è molto contestata da comitati di residenti e ambientalisti. Non è ancora chiaro invece se i consiglieri di centrodestra decideranno di astenersi o di votare “no”.