La strana riunione di centinaia di ufficiali dell’esercito statunitense

Martedì più di 800 ufficiali dell’esercito statunitense si sono riuniti in una base della marina militare a Quantico, in Virginia, per un incontro molto inusuale per modalità e contenuti. L’aveva convocato la settimana scorsa il segretario alla Difesa Pete Hegseth, in modo del tutto inaspettato e senza dirne il motivo, cosa che aveva causato allarmi e preoccupazioni. Alla fine ha partecipato anche il presidente Donald Trump, ed è stata più che altro l’occasione per fare discorsi di propaganda.

Non era mai accaduto nella storia recente degli Stati Uniti che un numero così alto di ufficiali fosse chiamato a riunirsi nello stesso posto allo stesso momento: anche per questo i giornali statunitensi hanno seguito e raccontato l’evento con grande interesse. Martedì gli ufficiali sono arrivati a Quantico da ogni parte del mondo, con un preavviso molto breve e senza sapere con esattezza di cosa si sarebbe parlato. La convocazione così rapida di così tante persone è stata parecchio costosa per l’amministrazione, in un momento delicato: il Congresso non ha ancora approvato la legge di bilancio e se non troverà un accordo entro martedì sera il governo federale rischia lo “shutdown”, ovvero la sospensione di tutte le attività non essenziali.

Alla fine Hegseth e Trump hanno usato l’evento più che altro per diffondere messaggi propagandistici e attaccare la cosiddetta cultura “woke”, che a loro dire starebbe rovinando l’esercito. Hegseth per esempio ha criticato le politiche di diversità e inclusione che negli ultimi anni hanno permesso a molte persone nere e transgender di arruolarsi nell’esercito (un settore dove le discriminazioni sono frequenti), e ha detto di voler introdurre nuovi standard fisici che potrebbero limitare anche i compiti delle soldate. «Quando si parla di un lavoro che richiede forza fisica in un combattimento, gli standard fisici devono essere elevati e neutri rispetto al genere», ha detto. «Se questo vuol dire che le donne non si qualificano, allora così sia».

Ha anche detto di voler allentare quelle che ha definito «stupide» regole di ingaggio, «politicamente corrette e autoritarie». Le regole di ingaggio sono direttive utilizzate da ogni esercito o forza di polizia per indicare ai militari e agenti quanto e in quali contesti usare la forza. «Sleghiamo le mani dei nostri soldati per intimidire, demoralizzare, dare la caccia e uccidere i nemici del nostro Paese», ha detto.

Già prima di essere scelto come segretario alla Difesa Hegseth era noto per le sue dichiarazioni assurde o radicali: tra le altre cose aveva detto più volte che le donne non dovrebbero avere ruoli di combattimento nell’esercito, perché avrebbero capacità inferiori rispetto agli uomini e avrebbero reso le operazioni più complicate.

Trump invece ha parlato soprattutto della necessità di difendere il paese all’interno dei suoi confini, e ha detto di voler trasformare le città in dei «campi di addestramento per l’esercito»: sono riferimenti al criticato dispiegamento della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) in varie città statunitensi, tutte governate dai Democratici. In generale, durante il suo secondo mandato Trump sta provando a estendere il ruolo dell’esercito, schierandolo per questioni che non gli competerebbero e anche dentro ai confini degli Stati Uniti, una cosa molto inusuale e che solleva vari dubbi legali.

È inoltre tornato sulla sua decisione di cambiare il nome del dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra (ancora non ufficiale, in quanto per farlo serve il voto del Congresso). Secondo Trump sarebbe un modo per scoraggiare i conflitti.

