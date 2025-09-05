Trump cambierà il nome del dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che cambierà il nome del dipartimento della Difesa – informalmente chiamato Pentagono – in “dipartimento della Guerra”. Lo hanno riferito funzionari della Casa Bianca a diversi giornali internazionali. Per farlo, nella giornata di venerdì Trump dovrebbe firmare un ordine esecutivo.

Tecnicamente, per cambiare il nome di un dipartimento serve l’approvazione del Congresso; per aggirare questo ostacolo l’ordine esecutivo di Trump dovrebbe prevedere che “dipartimento della Guerra” diventi solo il nome secondario del dipartimento della Difesa, ma verrebbe comunque usato nelle comunicazioni ufficiali al posto del nome attuale.

Trump aveva accennato all’intenzione di cambiare il nome del dipartimento nei giorni scorsi. Parlando con alcuni giornalisti il 25 agosto aveva detto: «Abbiamo vinto la Prima guerra mondiale, la Seconda guerra mondiale e si chiamava dipartimento della Guerra, ed è questo quello che è». Il dipartimento fu infatti creato dal primo presidente degli Stati Uniti George Washington con il nome “dipartimento della Guerra”, e rimase con questo nome fino al 1949 quando il presidente Harry Truman lo accorpò, assieme al dipartimento della Marina, dell’Esercito e dell’Aviazione, in quello che oggi è chiamato dipartimento della Difesa.