Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Questa settimana Isaia Invernizzi racconta come le aziende energetiche fanno enormi profitti a danno delle regioni italiane; Matilda Ferraris racconta le strategie promozionali delle piattaforme di telepsicologia come Serenis e Unobravo; e Riccardo Trabattoni spiega perché in alcuni sport si sputa di frequente senza che sia considerato disdicevole.

Come le aziende energetiche fanno enormi profitti a danno delle regioni italiane

È una storia di concessioni vantaggiose per sfruttare un bene pubblico: come per le spiagge, ma più grossa e meno nota

Si può promuovere la psicoterapia come un prodotto qualsiasi?

È quello che fanno le piattaforme di telepsicologia come Serenis e Unobravo, con influencer marketing, sconti e sponsorizzazioni

Sputare sportivamente

In alcuni sport si sputa di frequente senza che sia considerato disdicevole, in altri rimane un tabù: c’entrano ragioni scientifiche, storiche, cultura