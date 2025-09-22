Le foto più belle dai Mondiali di atletica leggera

Sono finiti a Tokyo, in Giappone, i Mondiali di atletica leggera. Come sempre in termini estetici e fotografici l’atletica leggera è stata fonte di immagini particolari, frutto della diversità di corpi e sforzi che la compongono, oltre che della peculiarità di certi suoi gesti. Sono gesti essenziali (correre, saltare, lanciare) che appartengono a discipline assai diverse accomunate però dalla semplicità della sfida che presuppongono (correre più veloce, saltare più lontano, lanciare più distante). E che si svolgono quasi tutte (a parte la marcia e la maratona) sopra o all’interno di una pista di atletica. Cosa che permette di cogliere dettagli di ogni tipo, dall’agonismo estremo ai momenti più scanzonati e rilassati.

In termini più pratici, a Tokyo ci sono state 49 gare con oltre duemila atleti e atlete in rappresentanza di 198 federazioni, oltre un quarto delle quali se ne tornerà a casa con almeno una medaglia. Come capita spesso gli Stati Uniti sono stati il paese con più medaglie (26) e più medaglie d’oro (16), ma anche l’Italia si è difesa molto bene: con 7 medaglie totali (di cui una d’oro) è arrivata dietro solo a Stati Uniti, Kenya e Giamaica (questi ultimi due paesi rispettivamente dominanti nel mezzofondo e nella velocità).

– Leggi anche: Per vincere i Mondiali, Mattia Furlani ha fatto due passi in più