Il boicottaggio di Disney per la sospensione del talk show di Jimmy Kimmel

Un gruppo di attori, sceneggiatori e conduttori televisivi sta promuovendo una campagna di boicottaggio contro Walt Disney Company come reazione alla sospensione del Jimmy Kimmel Live!, il popolare talk show condotto dal comico Jimmy Kimmel. La sospensione era stata decisa la scorsa settimana a causa di una frase del conduttore sull’omicidio dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk e contro la destra americana.

La Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni e che è guidata da Brendan Carr, ideologo di destra nominato da Trump, aveva minacciato sanzioni contro ABC, l’emittente su cui andava in onda il programma, e contro Walt Disney Company, che la possiede, se non avessero cancellato il talk show.

Tra le persone che hanno aderito alla campagna di boicottaggio ci sono attori e attrici che lavorano con Disney, come Marisa Tomei, che interpreta il personaggio di zia May nei film di Spider-Man con Tom Holland, e Tatiana Maslany, protagonista della serie She-Hulk: Attorney at Law. Entrambe hanno pubblicato degli appelli per chiedere agli utenti di cancellare gli abbonamenti alle principali piattaforme di streaming legate al gruppo, come ESPN, Disney+ e Hulu.

Partecipa al boicottaggio anche la comica e presentatrice Rosie O’Donnell, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Trump. In un post su Instagram, O’Donnell ha chiesto di boicottare ABC e le aziende che vi acquistano spazi pubblicitari. L’attrice Cynthia Nixon, famosa per il personaggio di Miranda nella serie Sex and the City, ha detto in una storia su Instagram di aver cancellato l’abbonamento a Disney+ e ha invitato i suoi follower a fare lo stesso.

Lo sceneggiatore Damon Lindelof, ideatore della serie televisiva Lost, ha detto che interromperà ogni collaborazione con Disney e con le sue controllate fino a quando il Jimmy Kimmel Show! non tornerà in onda. L’attore cileno Pedro Pascal, tra i protagonisti del film I Fantastici 4 – Gli inizi (prodotto da Marvel, di proprietà di Disney), ha pubblicato su Instagram una foto con Jimmy Kimmel scrivendo «difendete la democrazia» e «difendete la libertà d’espressione».

L’attore statunitense Mark Ruffalo, che interpreta Hulk sempre nei film del Marvel Cinematic Universe, ha detto in un’intervista che la decisione di Disney dimostra che «la nostra libertà di parola è sotto attacco».

La sospensione del Jimmy Kimmel Show! è stata criticata anche da alcuni dipendenti della compagnia. «Non pensavamo che Bob Iger [l’amministratore delegato] avrebbe gestito la situazione in questo modo. Gli abbiamo fatto presente che non avrebbe dovuto agire così», ha detto a Deadline un dirigente di Disney che ha chiesto l’anonimato.

Il Jimmy Kimmel Live! esiste dal 2003, e prima della sospensione andava in onda ogni sera dal lunedì al giovedì. Nel monologo introduttivo della puntata di lunedì scorso, Kimmel aveva fatto una battuta in cui accusava la destra di voler sfruttare politicamente l’assassinio di Kirk. Giovedì scorso, il giorno dopo la sospensione del programma, centinaia di persone avevano organizzato una protesta davanti alla sede centrale di Disney a Burbank, in California, e il valore delle azioni della compagnia aveva avuto un forte calo.

