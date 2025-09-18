Il talk show di Jimmy Kimmel è stato sospeso per una frase su Charlie Kirk

Il talk show di Jimmy Kimmel, uno dei più popolari degli Stati Uniti, è stato sospeso a causa di una frase del conduttore sull’uccisione di Charlie Kirk. ABC, la rete televisiva su cui va in onda il programma e che è di proprietà della Walt Disney Company, ha deciso la sospensione a tempo indefinito mercoledì sera, poco prima della messa in onda della puntata in programma.

Il talk show di Jimmy Kimmel, che si chiama Jimmy Kimmel Live!, esiste dal 2003 e va in onda ogni sera dal lunedì al giovedì. Nel monologo introduttivo alla puntata di lunedì Kimmel aveva parlato di Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la settimana scorsa durante un incontro pubblico in Utah. Aveva accusato la destra vicina al presidente degli Stati Uniti Donald Trump (che aveva chiamato “la gang MAGA”) di voler sfruttare politicamente la morte di Kirk, accusando Tyler Robinson, la persona arrestata con l’accusa di aver ucciso Kirk, di avere idee opposte a quelle dei trumpiani.

«Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò», aveva detto Kimmel, suggerendo che Robinson potesse invece avere posizioni vicine a quelle di Trump e dei Repubblicani.

Dopo la puntata di lunedì Kimmel era stato molto criticato da diversi esponenti della destra statunitense, e Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni, aveva minacciato sanzioni contro ABC e Walt Disney Company se non avessero cancellato il talk show. Tra le altre cose aveva anche minacciato di togliere a ABC la licenza per le trasmissioni.

La sospensione del programma di Jimmy Kimmel, che spesso in passato è stato molto critico con Trump, è stata decisa pochi mesi dopo che un altro storico talk show statunitense aveva annunciato la chiusura, il Late Show condotto da Stephen Colbert, sulla rete televisiva CBS. La rete aveva insistito sul fatto che la decisione di chiuderlo avesse a che fare con problemi di ascolti, ma molti hanno pensato che potesse avere a che fare con i continui monologhi di Colbert contro Trump e con un asservimento di CBS nei confronti di Trump. Dopo la notizia della chiusura del talk show di Colbert, Trump aveva scritto sul suo social Truth: «Gira voce, ed è solo una voce, che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via nella gara dei talk show serali privi di talento e, poco dopo, se ne andrà anche Fallon (Jimmy, ndr)», aveva scritto.