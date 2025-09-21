Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Antonio Russo racconta cos’erano i dibattiti pubblici che resero famoso e potente Charlie Kirk; Isaia Invernizzi parla della tassa senza senso che pagano i comuni italiani per accedere ai dati della motorizzazione; e Eugenio Cau spiega perché una regola non scritta della politica internazionale, infranta da Israele, è che il Qatar non si tocca.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Per capire cosa faceva Charlie Kirk bisogna conoscere una cosa molto americana

E cioè il ruolo dei dibattiti nei college, che hanno esasperato la polarizzazione attraverso la sopraffazione dialettica

Una tassa senza senso pagata dai comuni italiani

L’accesso ai dati della motorizzazione secondo la legge dovrebbe essere gratis, e invece costa milioni di euro alle città più grandi

Israele ha messo in crisi l’eccezionale capacità diplomatica del Qatar

Il bombardamento contro Hamas a Doha ha violato una regola non scritta della politica internazionale: il Qatar non si tocca