Breve storia dei gol “alla Del Piero”

Juventus-Borussia Dortmund, una delle partite della prima giornata di Champions League maschile, è finita 4-4. Tra i gol della Juventus si è fatto apprezzare soprattutto il primo, segnato dal ventenne turco Kenan Yildiz. È stato un tiro da fuori area, potente e preciso, da una posizione e con una traiettoria a effetto che lo qualifica a tutti gli effetti come gol “alla Del Piero”. È il modo con cui da ormai quasi trent’anni nel calcio si definisce un peculiare tipo di tiro, e successivo gol, reso popolare negli anni Novanta da Alessandro Del Piero, che da massima autorità in materia ha approvato quello segnato da Yildiz come meritevole di far parte del canone dei gol “alla Del Piero”.

Tra l’altro, quello che viene in genere considerato il primo tra i gol di questo tipo, Del Piero – allora ventenne – lo segnò poco più di trent’anni fa: il 13 settembre del 1995, proprio in Champions League, proprio con la Juventus e proprio contro il Borussia Dortmund.

Del Piero arrivò alla Juventus a 18 anni, nel 1993. Nel 1995, dopo che Roberto Baggio fu venduto al Milan, iniziò a giocare con la maglia numero 10, in genere assegnata al calciatore d’attacco più tecnico e creativo. Nella Champions League di quell’anno segnò cinque gol nelle prime cinque partite, compresi alcuni che per vicinanza nel tempo e somiglianze nell’esecuzione iniziarono a essere identificati con lui.

Erano gol “alla Del Piero” quelli segnati calciando dal limite dell’area e arrivando dalla parte sinistra del campo. Del Piero li segnava calciando di destro, con la parte interna del piede, in modo da dare al pallone una traiettoria che lo faceva rientrare e scendere verso l’incrocio della porta, quello alla sinistra del portiere. Per il loro effetto e per come finivano spesso all’incrocio dei pali, erano molto efficaci e appaganti da vedere.

Il gol del 13 settembre 1995 – tra l’altro il primo gol di Del Piero in Champions League – non fu il primo di Del Piero con caratteristiche di questo tipo. Già ne aveva segnati di simili: in genere se ne cita un paio segnati in Serie A già nel 1994: uno contro il Napoli e uno contro la Lazio. Ma furono gol un po’ più comuni, meno definiti ed esemplari nelle specificità proprie di un gol “alla Del Piero”.

La definizione di gol “alla Del Piero” ebbe buona diffusione iniziale grazie ai giornali e alle telecronache, e resistette nel tempo perché Del Piero continuò a segnarne con relativa costanza. Già nel gennaio del 1996 Gianni Mura commentò così su Repubblica una partita di Del Piero: «Si fa trovare pronto dopo appena 1’ 20″ all’appuntamento con il gol. Potrebbe segnarne un altro paio che sbaglia per questioni di centimetri e per ricerca, giustificata, del gol “alla Del Piero”». È facile, anche senza conoscere granché di calcio, vedere chiare affinità tra i migliori gol alla Del Piero.

Del Piero giocò per la Juventus fino al 2012, alimentando per oltre un decennio l’archivio di gol segnati in quel modo: a volte più di potenza, altre dentro l’area anziché appena fuori, altre ancora su punizione.

I gol alla Del Piero continuano a esistere anche dopo il ritiro di Del Piero, che ha smesso di giocare nel 2014 e che ora, tra le altre cose, fa l’opinionista televisivo per Sky Sport. Gol alla maniera di Del Piero li ha segnati Lamine Yamal, attaccante spagnolo del Barcellona: anche se nel suo caso sono gol di sinistro, speculari rispetto agli originali.

Negli ultimi anni i gol segnati sul secondo palo (quello più lontano da chi tira) e con tiri da fuori area sono diventati piuttosto frequenti perché molte squadre hanno iniziato a giocare con attaccanti esterni “a piede invertito”, schierando cioè un destro a sinistra e un mancino a destra, così che possano andare verso il centro del campo e calciare con il loro piede preferito.

Gol con alcune delle caratteristiche di quelli codificati da Del Piero si sono visti segnare, tra gli altri, a Lorenzo Insigne, anche se nel suo caso lì si iniziò a chiamare in un altro modo ancora.

I gol alla Del Piero ci furono anche prima di Del Piero, solo non li si chiamava così. È difficile, per esempio, non vedere un proto-gol alla Del Piero (un gol alla Del Piero prima di Del Piero) nel primo dei gol di questa raccolta di gol di Baggio alla Juventus:

Soprattutto, i gol alla Del Piero sembra saperli fare Yildiz, che nelle prime partite di questa stagione sta facendo prestazioni eccellenti, con gol e assist ma anche dribbling e passaggi di notevole qualità e spettacolarità. Questo lo segnò quasi un anno fa:

Dopo la partita tra Juventus e Borussia Dortmund, Del Piero e Yildiz – che già in passato avevano scherzato insieme dando l’impressione di stimarsi molto – hanno parlato dei rispettivi gol. Quello di Del Piero, il prototipo del gol alla Del Piero, Yildiz ha detto di non averlo mai visto. E in risposta a una domanda di Del Piero ha detto di averlo tirato «d’istinto», senza pensarci troppo.

Oltre a Yildiz, dopo Del Piero ci sono stati anche altri gol realizzati in quel modo da attaccanti della Juventus che giocano con la maglia numero 10. Per esempio questo, segnato da Cristiana Girelli:

