Tre articoli da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Viola Stefanello racconta le storie di alcune donne che hanno scoperto che il proprio marito, fidanzato o migliore amico aveva condiviso delle loro foto intime online a loro insaputa; Gianluca Cedolin spiega com’è che l’Italia è diventata imbattibile nella pallavolo; e Mariasole Lisciandro parla di com’è partecipare al forum di Cernobbio e di quando succedono davvero le cose più rilevanti.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Storie comuni di foto condivise senza consenso

Dal marito, dal fidanzato o da un caro amico: quattro donne hanno raccontato al Post quel che è successo quando l’hanno scoperto

Com’è che l’Italia è diventata imbattibile, nella pallavolo

C’erano già giocatrici molto forti, poi è arrivato Julio Velasco a renderle una “generazione di fenomene”

Al forum di Cernobbio le cose più rilevanti succedono nelle pause

Tra un incontro e l’altro i manager possono approcciare i politici e provare a influenzarli, prima che tutti vengano richiamati con un gong