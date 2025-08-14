Al forum di Cernobbio le cose più rilevanti succedono nelle pause
Tra un incontro e l’altro i manager possono approcciare i politici e provare a influenzarli, prima che tutti vengano richiamati con un gong
Potete leggere l’articolo e vedere la gallery di immagini a questa pagina.
