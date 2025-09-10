In tutta la Francia ci sono proteste contro il governo

Dalla mattina di mercoledì a Parigi, Nantes, Tolosa e moltissime altre città della Francia sono in corso proteste antigovernative organizzate da gruppi di manifestanti che si sono dati il nome di “Bloquons tout”, cioè “Blocchiamo tutto”. Le proteste erano state organizzate settimane fa e sono poi state confermate anche dopo la caduta del governo di François Bayrou (lunedì) e la nomina di un nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu (ieri). Per ora non è chiaro quante persone abbiano aderito: non ci sono notizie di grossi disagi, ma continuano ad arrivare segnalazioni da tutta la Francia di scontri contenuti fra i manifestanti e la polizia.

Il movimento non ha dei leader riconosciuti e ricorda almeno in parte quello dei “gilet gialli”, che nel 2018 organizzarono enormi proteste partite da una nuova tassa che avrebbe aumentato il prezzo della benzina, e che poi si allargarono a tutto il governo e al presidente Macron, al tempo al suo primo mandato.

Rispetto ai gilet gialli, i manifestanti di “Bloquons tout” sono però persone generalmente più giovani e politicizzate. Criticano soprattutto la legge di bilancio per il 2026 che ha causato la caduta del governo Bayrou: per ridurre l’eccessivo debito pubblico francese, l’ex primo ministro aveva proposto misure molto impopolari, fra cui l’abolizione di due giorni festivi e la sospensione dell’adeguamento delle pensioni pubbliche all’inflazione per il 2026. Queste misure sono state rifiutate da tutti i partiti di opposizione, ma nonostante il cambio di governo l’indirizzo della legge di bilancio dato da Macron rimane lo stesso: fare dei tagli per diminuire il deficit eccessivo, cercando però di mantenere intatta la spesa militare, che infatti è previsto che aumenti.

Le persone che aderiscono al movimento “Bloquons tout” sostengono che il governo pretenda molto da chi ha poco e che preferisca, per esempio, concentrarsi sul riformare le pensioni (che sono da tempo un grosso problema in Francia), invece che alzare le tasse per le classi più ricche. Una donna di 43 anni intervistata da Reuters ha detto: «Sono estremamente arrabbiata per il sistema politico che abbiamo in Francia, che favorisce le grandi imprese, i miliardari super ricchi e che, a poco a poco, sta erodendo i diritti della classe operaia, delle persone che fanno girare il paese».

Le proteste erano state annunciate e pubblicizzate con grande enfasi. In previsione di possibili scontri erano stati mobilitati circa 80mila poliziotti in tutto il paese, di cui 6mila solo a Parigi. Alle 13 la polizia ha detto di aver fatto «quasi 300 arresti», di cui oltre 170 a Parigi, e di aver rilevato circa 430 azioni di protesta sparse per la Francia: raduni in strada e blocchi o tentativi di blocco molto diversi fra loro, organizzati in licei e musei, ma anche autostrade, fabbriche e stazioni.

Alla Gare du Nord, la stazione più importante di Parigi, gli ingressi sono stati temporaneamente chiusi e poi riaperti sotto il controllo della polizia, per impedire che i manifestanti cercassero di bloccarla. Circa 25 musei e monumenti pubblici nella regione della capitale, fra cui il Musée d’Orsay e il Pantheon, sono rimasti chiusi.

A Caen i manifestanti hanno dato fuoco a degli oggetti sul viadotto di Calix, bloccando il traffico; a Bordeaux alcune decine di persone hanno bloccato durante la notte uno dei depositi dei tram della città con una barricata di pallet e bidoni della spazzatura, ma sono stati rapidamente e pacificamente allontanati dalla polizia. A Nantes, i manifestanti hanno anche tentato di bloccare le rotatorie vicino alla tangenziale, nei pressi del viadotto di Cheviré, che attraversa la Loira. Per disperderli la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni. Anche a Marsiglia il corteo è stato bloccato dalla polizia in tenuta antisommossa che ha lanciato dei gas lacrimogeni.