La Global Sumud Flotilla dice che una sua barca è stata attaccata da un drone

Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno detto che nella notte tra lunedì e martedì una delle loro barche è stata attaccata da un drone mentre era ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said. C’è stato un piccolo incendio a bordo, spento in tempi piuttosto brevi, e nessuno dei partecipanti è stato ferito. Il ministero dell’Interno della Tunisia ha smentito l’attacco, dicendo di non aver riscontrato attività di droni. La Guardia costiera tunisina ha detto che l’incendio può essersi sviluppato per altri motivi, come un mozzicone di sigaretta. La Global Sumud Flotilla ha pubblicato sui propri profili social alcuni video del momento in cui l’incendio si sviluppa da qualcosa che colpisce la barca dal cielo.

La barca è chiamata “Family Boat”, era a 80 chilometri dalla costa e a bordo c’erano sei persone. Dopo essere stata colpita sono bruciati alcuni giubbotti di salvataggio. Houcem Eddine Jebabli, portavoce della Guardia Costiera tunisina, ha detto che «non è stata riscontrata attività di droni» e che le ricostruzioni sono «completamente infondate».

La Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza, con decine di barche a vela che cercheranno di superare il blocco navale imposto da Israele (un obiettivo in realtà quasi impossibile, e dal significato più che altro politico). Alcune delle barche della Global Sumud Flotilla sono già partite la scorsa settimana da Genova e da Barcellona, e al momento sono ferme in Tunisia in attesa di essere raggiunte da altre in partenza da alcuni porti siciliani (soprattutto Catania) e proprio dalla Tunisia.

In passato iniziative simili, condotte con singole barche (stavolta saranno decine) sono state bloccate dalla marina militare israeliana. A maggio la barca Conscience quando era ancora non lontana dalle coste di Malta fu colpita due volte, secondo gli attivisti da un drone israeliano.

– Ascolta anche la puntata di Globo: La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea