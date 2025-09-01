Le barche della Global Sumud Flotilla partite domenica da Barcellona sono tornate indietro a causa di una tempesta

Lunedì mattina le prime barche della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza, che erano partite da Barcellona sono dovute tornare indietro a causa di una forte tempesta nel mar Mediterraneo. Erano partite domenica pomeriggio, in contemporanea a quelle da Genova, con l’obiettivo di riunirsi con il resto delle barche della Flotilla intorno al 4 settembre e provare poi a rompere insieme il blocco navale che Israele ha imposto sulla Striscia.

In un comunicato gli organizzatori hanno spiegato che le condizioni meteorologiche erano troppo pericolose per l’equipaggio. Secondo El Paìs le barche dovrebbero ripartire lunedì pomeriggio sempre da Barcellona se le condizioni meteorologiche miglioreranno.

Nel complesso la Flotilla sarà composta da circa 40-50 barche (il numero non è noto nemmeno agli organizzatori) su cui partiranno delegazioni da 44 paesi del mondo. Oltre alle partenze di ieri ce ne sarà un’altra grossa il 4 settembre da Tunisi e da un altro porto in Sicilia. Tutte queste barche cercheranno di attraccare a Gaza per consegnare alla popolazione gli aiuti che trasportano e, nei loro piani, per creare un corridoio umanitario che consenta di rifornire la popolazione di beni di prima necessità. È un obiettivo quasi impossibile: attualmente l’esercito israeliano non consente ad alcuna imbarcazione non autorizzata di avvicinarsi alle coste della Striscia e negli ultimi mesi ha bloccato tutte quelle che ci hanno provato.

