Le foto e i video delle violente proteste in Nepal

Martedì le proteste antigovernative in corso da lunedì in Nepal sono diventate molto più violente: i manifestanti non stanno più incontrando resistenza da parte della polizia e dei militari e hanno assaltato i palazzi di varie istituzioni del paese, in particolare nella capitale Katmandu.

Le manifestazioni erano iniziate lunedì come proteste contro la decisione del governo di bloccare quasi tutti i social network: nel primo giorno di scontri erano state uccise 19 persone, di cui 17 nella capitale Katmandu. Il governo ha poi ritirato il blocco, si è dimesso il ministro dell’Interno e poi anche il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli. Le proteste però sono continuate: i manifestanti ora criticano il governo per problemi più generali, tra cui principalmente nepotismo e corruzione.

Martedì il palazzo del parlamento è stato assaltato, alcuni manifestanti sono entrati e hanno portato fuori alcuni oggetti come trofei (una sedia, dei computer) e poi hanno dato fuoco all’edificio.

È stata assaltata anche la Singha Durbar, la sede dei vari ministeri e uffici del governo, e ci sono incendi anche agli uffici della Kantipur Publications, la più grande società di media del paese, che pubblica anche il Kathmandu Post, uno dei quotidiani più diffusi.

Secondo varie testimonianze ci sarebbero stati assalti anche ad alcune abitazioni di politici nepalesi. Sono state incendiate la casa del primo ministro Oli, ma anche quelle dei due precedenti primi ministri, Pushpa Kamal Dahal e Sher Bahadur Deuba e dell’ ex ministro dell’Interno Ramesh Lekhak (dimessosi lunedì). La casa di un altro ex primo ministro, Jhala Nath Khanal, è stata incendiata mentre sua moglie era all’interno: è stata portata in ospedale con ustioni gravi.

Alcuni video diffusi sui social mostrano interventi in elicottero per portare in salvo politici e funzionari, ma al momento è impossibile verificarli in modo indipendente. Alcuni giornali indiani stanno inoltre pubblicando video che mostrerebbero una presunta fuga del ministro delle Finanze Bishnu Prasad Paudel, colpito da alcuni manifestanti: non è certo però che la persona nei video sia effettivamente lui.

In generale la situazione è descritta da alcuni giornalisti locali come di «anarchia». Alcuni dei manifestanti sono armati con fucili e pistole che sembrano quelle date in dotazione a polizia ed esercito: alcune sedi delle forze dell’ordine potrebbero quindi essere state assaltate.