La Russia ha attaccato con droni e missili alcuni quartieri residenziali di Kiev, uccidendo almeno due persone

Nella notte tra sabato e domenica un attacco russo con droni e missili ha colpito diversi quartieri residenziali di Kiev, la capitale ucraina, e ha ucciso almeno due persone. Il Kyiv Independent ha scritto che una terza persona è morta in un rifugio antiaereo poco dopo gli attacchi, ma al momento non si conoscono le cause. I droni russi hanno colpito due edifici residenziali in altrettanti quartieri a sudovest e sudest della città. Ha preso fuoco anche un edificio governativo in pieno centro: il sindaco Vitaliy Klitschko ha detto che probabilmente è stato colpito da un drone abbattuto, e non da un attacco mirato e intenzionale (cosa che sarebbe stata inedita).

Dall’inizio del 2025 la Russia ha aumentato la frequenza e l’intensità degli attacchi aerei contro le città ucraine: l’attacco più grande contro Kiev è stato a luglio, quando la Russia ha ucciso 31 civili. A fine agosto aveva inoltre bombardato estesamente la capitale ucraina, colpendo anche l’edificio che ospita la sede diplomatica dell’Unione Europea. Sempre nella notte tra sabato e domenica ha attaccato anche altre città, ma non ci sono notizie di persone uccise.