Le foto di giovedì a Venezia

Ieri sono stati presentati alla Mostra del cinema di Venezia, che finirà domani, 6 settembre, il film Elisa del regista italiano Leonardo Di Costanzo; e Nühai (Girl) dell’attrice taiwanese Shu Qi, al debutto come regista. È stato anche il giorno di altre due produzioni italiane, entrambe presentate fuori concorso: la serie Il mostro di Stefano Sollima, sul cosiddetto “mostro di Firenze”, e il film Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò.

– Leggi anche: “Il mostro” di Stefano Sollima e le feste a cui non si viene invitati

In Elisa Barbara Ronchi interpreta una donna in carcere da dieci anni per l’omicidio della sorella che dice di non ricordare nulla: le cose cambiano quando un criminologo (Roschdy Zem) si interessa al suo caso. Per il regista è un po’ la continuazione di Ariaferma (2021) con cui esplorava le relazioni in carcere. Nel film recita anche Valeria Golino.

Nühai (Girl) è un coming-of-age, un film di formazione sulla ricerca di identità e di libertà di una preadolescente di Taipei: racconta l’amicizia tra due ragazzine cresciute negli anni Ottanta a Taiwan, tra aspirazioni e traumi legati al passato delle loro famiglie.