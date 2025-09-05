Agli Europei maschili di basket sono rimaste le squadre più attese

Agli Europei maschili di basket (o Eurobasket) si sono giocate 60 partite, 15 per ognuno dei 4 giorni da 6 squadre ciascuno. Restano ora le partite più importanti, che iniziano con gli ottavi di finale a cui sono qualificate le 16 migliori squadre del torneo, quelle che sono arrivate nelle prime quattro posizioni nei rispetti gironi. Le prime classificate giocheranno con le quarte, le seconde con le terze.

L’Italia, che aveva perso la prima partita contro la Grecia e ha vinto le successive quattro, si è qualificata come seconda e giocherà contro la Slovenia, terza nel suo girone con tre vittorie e due sconfitte (contro Polonia e Francia). È la squadra di Luka Doncic, tra i migliori cestisti al mondo, che in questi Europei è finora l’unico giocatore con una media di oltre 30 punti a partita: segno di quanto è forte, ma anche di quanto la sua squadra dipenda in gran parte dalle sue prestazioni.

La partita tra Italia e Slovenia sarà domenica alle 17:30 e ai quarti di finale la vincente giocherà quasi di certo contro la Germania, che ha vinto l’ultima edizione dei Mondiali ed è arrivata prima nel suo girone con cinque vittorie.

Tra le squadre che non sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi c’è la Spagna, battuta dall’Italia 67-63: un punteggio basso, segno di una partita combattuta e con diversi errori da entrambe le parti. La Spagna aveva vinto gli ultimi Europei (giocati nel 2022) e nel 2019 i Mondiali, ma è in una fase di ricambio generazionale che evidentemente non sta per ora funzionando granché. Oltre ad aver perso contro l’Italia la Spagna è stata battuta da Georgia e Grecia, la squadra per cui gioca Giannis Antetokounmpo, tra i più determinanti e spettacolari giocatori di questi Europei.

In un girone ritenuto particolarmente difficile l’Italia ha giocato sempre meglio, riuscendo a trovare un buon equilibrio tra l’esperienza dei suoi giocatori più affermati e il dinamismo di giovani come Mouhamet Diouf e Saliou Niang, che dopo aver salato per infortunio l’ultima partita del girone contro Cipro (che l’Italia ha battuto 89-54) tornerà per gli ottavi. L’Italia è stata ottima in difesa ma ha avuto spesso problemi in attacco: Simone Fontecchio, sulla carta il miglior giocatore (l’unico che gioca in NBA), ha giocato un’eccezionale partita da 39 punti contro la Bosnia, ma nelle altre ha faticato un po’ più del previsto.

Guardando agli altri gironi, solo Germania e Turchia non hanno mai perso una partita, e infatti sono tra le favorite per vincere gli Europei. L’altra grande favorita è la Serbia, la cui unica sconfitta è stata proprio contro la Turchia, in quella che è stata una delle più apprezzate partite del torneo, oltre che una possibile anticipazione della finale.

Per la Serbia gioca Nikola Jokic, scelto per tre volte come miglior giocatore dell’anno in NBA (il più importante e competitivo campionato al mondo) e in squadra con lui ci sono diversi giocatori che in NBA hanno giocato in passato o ancora giocano. Se dovesse vincere contro la Slovenia (possibile) e poi contro la Germania (ben più difficile) in semifinale l’Italia potrebbe trovarsi proprio la Serbia, che nella sua storia non ha mai vinto gli Europei, pur arrivando due volte in finale.