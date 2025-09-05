Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra in Puglia

Antonio Decaro, europarlamentare ed ex sindaco di Bari, sarà il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali in Puglia, previste a novembre. Lo ha annunciato lui stesso insieme alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sul palco della Festa dell’Unità di Bisceglie.

Prendendo la parola, Decaro ha fatto riferimento al difficoltoso processo che ha portato a questa candidatura, dicendo: «La prima cosa che vi voglio dire stasera è “scusate”. “Scusate”, perché non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane». Ha poi confermato: «Da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione. E da oggi parlerò solo di questo progetto politico».

Per accettare di candidarsi a sindaco della regione Decaro aveva posto due condizioni: che non si candidassero in consiglio regionale né Michele Emiliano nelle liste del PD, né Nichi Vendola nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Emiliano e Vendola sono le due persone che hanno guidato l’amministrazione della regione negli ultimi vent’anni e sono anche due personalità molto ingombranti, che Decaro vede come un possibile intralcio al suo eventuale governo (ha buone probabilità di vittoria alle elezioni). Qualche giorno fa Decaro aveva chiesto la loro rinuncia dicendo di voler essere «un presidente libero» e di non voler fare il «presidente a metà».

La prima condizione posta da Decaro era stata apparentemente soddisfatta: mercoledì Schlein aveva annunciato la rinuncia di Emiliano alla candidatura. Vendola invece aveva commentato: «Io sono il presidente di Sinistra Italiana che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica. E quindi se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione».

Venerdì è stato infine confermato che Vendola sarà candidato con AVS, e Decaro sembra averlo accettato. In serata, però, alcuni giornali hanno riferito che Emiliano, di fronte alla candidatura di Vendola, starebbe rivalutando la propria rinuncia, e ipotizzando di candidarsi con una lista civica.