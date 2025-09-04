Sinner ha battuto Musetti ed è in semifinale agli US Open

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Ai quarti ha battuto il connazionale Lorenzo Musetti in tre set: è stata una vittoria netta, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.

Sinner è il campione in carica degli US Open e quest’anno è arrivato in finale negli altri tre tornei del Grande Slam, vincendo gli Australian Open e Wimbledon e perdendo al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella semifinale di questi US Open giocherà contro il canadese Félix Auger-Aliassime, che ai quarti ha battuto l’australiano Alex de Minaur. La partita è in programma venerdì 5 settembre (l’orario non si sa ancora). Nell’altra semifinale giocheranno invece il serbo Novak Djokovic e Alcaraz.

La partita tra Sinner e Musetti era molto attesa anche per il suo valore storico per il tennis italiano: nella cosiddetta “Era Open” (cioè dal 1968, quando il tennis professionistico e dilettantistico sono stati unificati) non era mai successo che due italiani si affrontassero in un torneo del Grande Slam dai quarti di finale in poi (nel femminile invece successe addirittura in finale, nel 2015). Sinner e Musetti sono anche i due migliori tennisti italiani, rispettivamente primo e decimo nella classifica mondiale maschile.