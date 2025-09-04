Che storia ha la funicolare della Glória di Lisbona

La funicolare della Glória di Lisbona, deragliata mercoledì in un incidente in cui sono morte almeno 16 persone, ha una lunga storia che l’ha portata a diventare uno dei più famosi simboli della città. È menzionata da tutte le guide turistiche e utilizzata ogni anno dai residenti e da milioni di turisti, tanto che capita ci siano file anche abbastanza lunghe per salirci. Un importante gruppo musicale portoghese, i Rádio Macau, le ha dedicato una canzone che in Portogallo è famosissima.

La linea fu inaugurata il 24 ottobre del 1885, quasi 140 anni fa. I suoi vagoni, simili a quelli di un tram e molto riconoscibili, sono stati costruiti negli anni Venti del secolo scorso. Venne progettata da Raoul Mesnier du Ponsard, un ingegnere nato nella città di Porto e allievo del famoso ingegnere francese Gustave Eiffel (quello che progettò la Tour Eiffel, a Parigi). Mesnier du Ponsard progettò anche le altre due funicolari di Lisbona, quelle di Lavra e di Bica.

Una funicolare è un mezzo di trasporto impiegato per portare i passeggeri lungo un pendio molto ripido. Quella della Glória percorre appunto la via della Glória, nel centro storico della città: collega piazza Restauradores al belvedere di São Pedro de Alcântara, che si trova 44 metri più in alto. Il percorso è lungo 265 metri e ha una pendenza media del 17 per cento con tratti fino al 28 per cento. Il tratto di strada in alcuni punti è talmente ripido che ci si organizza regolarmente una famosa corsa ciclistica, la «salita della Glória».

Semplificando un po’, la maggior parte delle funicolari funziona collegando due vagoni con un cavo, che poi viene fatto passare attraverso un disco girevole (una puleggia) in cima alla salita del percorso. Le due carrozze si muovono contemporaneamente in direzioni opposte: il cavo serve a bilanciarle, in modo che il peso di quella che scende contribuisca a far salire l’altra, riducendo l’energia necessaria a far muovere il sistema.

La funicolare della Glória ha due vagoni, entrambi con un motore elettrico come quelli dei tram, che procedono seguendo i binari in versi opposti e che possono trasportare ciascuno 42 passeggeri. Anche se alcune funicolari funzionano senza conducente, i due vagoni della Glória hanno entrambi un conducente che controlla il movimento azionando i freni. Il tragitto dura in tutto circa tre minuti.

All’inizio i vagoni venivano mossi utilizzando un sistema di contrappesi ad acqua: i vagoni erano provvisti di serbatoi e quello del vagone che scendeva era pieno, mentre quello del vagone che saliva era vuoto. In seguito hanno iniziato a funzionare usando il vapore e, dall’inizio del Novecento, l’energia elettrica.

Questo video mostra il percorso della funicolare, nel 2023

Come tutte le altre funicolari di Lisbona, anche quella della Glória è gestita dall’azienda dei trasporti pubblici della città, Carris. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente di mercoledì: per il momento l’ipotesi più probabile è che la rottura di un cavo abbia fatto deragliare il vagone che stava scendendo, che si è schiantato contro un edificio. È stato il più grave incidente sulla funicolare, ma non è il primo: nel 2018 un vagone era già deragliato a causa di un guasto, ma non c’erano stati morti né feriti. Al momento il municipio di Lisbona ha sospeso il suo funzionamento, come pure quello delle altre funicolari della città, per effettuare alcune verifiche straordinarie.

– Leggi anche: Il grave incidente alla funicolare della Glória a Lisbona