È deragliata la funicolare della Glória in centro a Lisbona

Mercoledì attorno alle 18 è deragliata la funicolare della Glória, che collega la città vecchia di Lisbona al Bairro Alto, un quartiere molto frequentato che si trova in collina, a ovest del centro. La polizia metropolitana ha confermato al quotidiano portoghese Público che ci sono persone morte, ma il numero non è noto. La protezione civile ha detto che almeno venti persone sono state ferite, di cui quattro in condizioni gravi.

Al momento le cause dell’incidente non sono note. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando alcune persone tra le macerie.

Oltre che un mezzo di trasporto usato tutti i giorni da centinaia di abitanti della città la funicolare è un’attrazione turistica molto nota a Lisbona. Parte da piazza Restauradores e arriva al belvedere di São Pedro de Alcântara, situato 44 metri più a nord, ha una capienza massima di 43 passeggeri e ogni anno trasporta circa 3 milioni di persone. Fu inaugurata nel 1885 e dal 2002 è considerata un monumento nazionale.

Quello di mercoledì è l’incidente più grave in cui sia stata coinvolta. Era già deragliata a causa di un guasto durante la manutenzione il 7 maggio del 2018, ma senza provocare feriti. Il servizio di trasporto fu interrotto per circa un mese.