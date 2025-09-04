Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sullo “scudo penale” per i medici

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega che rende più stabile e definitivo lo “scudo penale” per i medici, ovvero una legge che esclude le conseguenze penali nei confronti dei medici in caso di morte dei pazienti o lesioni, ma solo in alcune circostanze e con alcune premesse. I ministri della Salute, Orazio Schillaci, e della Giustizia, Carlo Nordio, hanno detto che il disegno di legge approvato oggi prevede che i medici possano essere perseguiti penalmente solo in caso di colpa grave.

Sulla valutazione della colpa grave, diversa caso per caso, incidono in generale criteri come l’adesione ai protocolli medici, le condizioni di lavoro, l’urgenza e il contesto organizzativo in cui si sono verificati i fatti. Se un medico non segue i protocolli obbligatori oppure ha un comportamento chiaramente negligente, imprudente, distratto o avventato, non interviene lo scudo penale. Una forma di scudo penale era stata introdotta nel 2021 e poi prorogato, ma solo per il personale impegnato nella risposta all’emergenza coronavirus.

Schillaci e Nordio hanno spiegato che la legge punta a ridurre gli effetti della cosiddetta medicina difensiva, cioè la prescrizione da parte dei medici di un gran numero di esami e visite per prevenire il rischio di una denuncia, che è anche una delle cause dell’aumento dei tempi di attesa per visite o esami. La legge delega dovrà essere ora approvata dal Parlamento che darà così al governo il compito (la delega, appunto) di approvare i decreti legislativi con cui attuarla.

