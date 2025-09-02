Jannik Sinner giocherà contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli US Open

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale degli US Open – il quarto e ultimo torneo dell’anno tra quelli del Grande Slam, i più importanti del tennis – dove giocherà contro il connazionale Lorenzo Musetti. Agli ottavi Sinner ha battuto nettamente in tre set (6-1, 6-1, 6-1) Alexander Bublik, russo naturalizzato kazako. Sinner ha 24 anni, è al numero 1 della classifica ATP dei migliori tennisti al mondo e ha vinto la scorsa edizione degli US Open; Musetti invece ha 23 anni ed è attualmente al numero 10 della classifica, e i suoi migliori risultati in carriera sono state le semifinali a Wimbledon nel 2024 e al Roland Garros nel 2025.