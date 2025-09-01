Più di 250 persone sono morte per un forte terremoto in Afghanistan

Domenica sera un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l’Afghanistan: secondo le prime informazioni almeno 250 persone sono morte e più di 500 sono rimaste ferite. Il numero però non è definitivo e potrebbe ancora aumentare molto, dato che diverse aree colpite sono piuttosto remote, c’è poco campo e sono difficilmente raggiungibili dai soccorritori, anche a causa delle frane generate dal terremoto.

L’epicentro è stato rilevato a circa 27 chilometri dalla città di Jalalabad, nell’est del paese, vicino al confine con il Pakistan, e l’ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Il terremoto si è sentito anche a Kabul, la capitale. Il terremoto principale, avvenuto poco prima della mezzanotte, è stato seguito da una serie di repliche (cioè eventi sismici successivi di minore entità).

La maggior parte delle persone è morta nella provincia montuosa di Konar, a nord dell’epicentro; 9 vittime sono state invece confermate a Nangarhar, la provincia in cui si trova Jalalabad. In queste aree molte persone vivono in strutture costruite in lamiere o in legno, altamente vulnerabili ai terremoti.

In Afghanistan gli eventi sismici sono frequenti, in particolare nell’area orientale attorno alla catena montuosa Hindu Kush, che si trova in corrispondenza del punto in cui si incontrano la placca indiana e quella euroasiatica. Uno dei più letali era stato nell’ottobre del 2023 nella parte ovest del paese, e aveva causato più di 2mila morti.

(In aggiornamento)