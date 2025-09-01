Le foto di domenica a Venezia

Domenica 31 agosto al festival di Venezia è stato il turno dei film in concorso Il mago del Cremlino, di Olivier Assayas e con Jude Law, e di Father Mother Sister Brother, di Jim Jarmusch e con Cate Blanchett e Charlotte Rampling, che tra red carpet e photocall hanno regalato parecchio materiale ai fotografi del festival.

Il mago del Cremlino è l’adattamento dell’omonimo romanzo dell’italiano Giuliano da Empoli. È ambientato negli anni Novanta e segue la carriera di un giovane artista e produttore di reality show che poi diventa lo spin doctor di Vladimir Putin. Lo spin doctor è Paul Dano, mentre Putin è interpretato da Jude Law. Nel cast ci sono anche Alicia Vikander, Tom Sturridge e Jeffrey Wright.

Father Mother Sister Brother si divide in tre parti ambientate rispettivamente nel nord-est degli Stati Uniti, a Dublino e a Parigi e racconta le relazioni tra figli, genitori e fratelli distanti. Il regista, famoso tra gli altri per Ghost Dog – Il codice del samurai, lo ha descritto come «una sorta di anti-film d’azione», con uno «stile discreto e pacato». Ci recitano Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Tom Waits, uno dei protagonisti di Daunbailò, altro film di culto di Jarmusch.

