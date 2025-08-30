Le foto di ieri a Venezia

Venerdì 29 agosto alla Mostra del cinema di Venezia sono stati presentati No Other Choice del regista sudcoreano Park Chan-wook e À pied d’œuvre della francese Valérie Donzelli. Ma la gran parte delle attenzioni è stata rivolta al red carpet di un film fuori concorso: After the Hunt – Dopo la caccia di Luca Guadagnino, in cui recitano Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri.

No Other Choice è il nuovo film del regista di Old Boy e Decision to Leave, e ha per protagonista Lee Byung-hun, che aveva recitato in Squid Game. Lui è un impiegato che all’improvviso viene licenziato e si trova a dover cominciare tutto da capo, tra varie umiliazioni (un argomento spesso esplorato dal cinema sudcoreano). À pied d’œuvre invece racconta la storia vera di un fotografo di successo che rinuncia a tutto per dedicarsi alla scrittura.

Quest’anno il Post segue il festival con Dicono che è bello, a Venezia, un podcast quotidiano che esce tutte le mattine alle 7:30 in cui Gabriele Niola, critico e giornalista di cinema per il Post, racconta i film più discussi, le cose che succedono, i meccanismi della Mostra e dell’industria e tutto quello di interessante che c’è da raccontare. La puntata di oggi è dedicata proprio al nuovo film di Guadagnino, uno dei registi italiani contemporanei più noti e apprezzati al mondo, su cui Amazon sta puntando molto in vista degli Oscar.

– Ascolta anche: After the Hunt e il documentario sulla caccia a degli elefanti che forse non esistono