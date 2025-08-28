Le avversarie delle squadre italiane in Champions League

Si sono tenuti a Montecarlo i sorteggi della fase a campionato della Champions League maschile, la principale competizione calcistica europea per club. Come già l’anno scorso la Champions League avrà un girone unico di 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto diverse avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta. Ogni squadra ha un suo calendario e affronta due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta.

Prima dei sorteggi le 36 squadre erano state divise in quattro fasce in base al loro ranking (che si basa a sua volta sui risultati in Europa negli ultimi cinque anni) e i sorteggi sono stati fatti con la regola che non possono affrontarsi due squadre dello stesso paese. L’Inter giocherà contro Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund e Atletico Madrid; la Juventus giocherà in trasferta con il Real Madrid e con il Bodø/Glimt (in Norvegia, oltre il circolo polare artico); l’Atalanta contro Chelsea e Paris Saint-Germain; il Napoli contro Chelsea e Manchester City.

Nella lista degli abbinamenti il punto e virgola separa le varie fasce, in ordine dalla prima alla quarta.

L’Inter giocherà contro: Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (in trasferta); Arsenal (in casa), Atletico Madrid (in trasferta); Slavia Praga (in casa), Ajax (in trasferta); Kairat (in casa) e Union Saint-Gilloise (in trasferta).

La Juventus giocherà contro: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (trasferta); Benfica (casa), Villarreal (trasferta); Sporting Lisbona (casa), Bodø/Glimt (trasferta); Pafos (casa) e Monaco (trasferta).

L’Atalanta giocherà contro: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (trasferta); Club Brugge (casa), Eintracht Francoforte (trasferta); Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta); Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (trasferta).

Il Napoli giocherà contro: Chelsea (casa), Manchester City (trasferta); Eintracht Francoforte (casa), Benfica (trasferta); Sporting Lisbona (casa), PSV Eindhoven (trasferta); Qarabag (casa) e Copenhagen (trasferta).

La fase a campionato comincerà tra il 16 e il 18 settembre e l’ultima delle otto giornate sarà il 28 gennaio 2026. Al termine della fase a girone unico le 8 migliori squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le classificate dalla nona alla 24esima posizione giocheranno gli spareggi per potersi poi eventualmente qualificare. Le ultime 12 saranno invece direttamente eliminate dalla competizione.

Al girone unico si sono qualificate direttamente 29 squadre, più altre 7 che ci sono arrivate in seguito agli spareggi. Gli abbinamenti di tutte le 36 squadre si possono vedere qui, mentre il calendario con le date delle partite sarà pubblicato il 30 agosto.

