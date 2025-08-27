Due bambini sono stati uccisi in un attacco contro una scuola cattolica a Minneapolis, negli Stati Uniti

Una persona ha sparato contro bambini, insegnanti e genitori che stavano partecipando a una messa nella chiesa di una scuola cattolica a Minneapolis, in Minnesota, negli Stati Uniti: il capo della polizia di Minneapolis ha detto in una conferenza stampa che due bambini di 8 e 10 anni sono stati uccisi e che 17 persone sono state ferite, fra cui 14 bambini. Sei bambini feriti sono stati trasportati al Children’s Minnesota-Minneapolis Hospital, un ospedale della zona specializzato in pediatria.

Il capo della polizia di Minneapolis ha detto che la persona che ha compiuto l’attacco si è uccisa: aveva circa 20 anni, non aveva precedenti penali, e al momento non sono stati trovati legami con la scuola in cui ha fatto l’attacco. Aveva con sé tre diverse armi, due fucili e una pistola, e la polizia ha detto che le ha usate tutte. Al momento non sono chiari i motivi del suo gesto.

L’attacco è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 8:30 locali (le 15:30 in Italia) mentre gli studenti si trovavano nella chiesa della Annunciation Catholic School, in cui ci sono studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla terza media e dove lunedì sono cominciate le lezioni del nuovo anno scolastico. La persona ha sparato dall’esterno, attraverso le finestre.

In un messaggio sul social network X il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha definito l’evento «una violenza orribile».