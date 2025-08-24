Il nuovo, stretto e discusso circuito di MotoGP

Domenica pomeriggio la MotoGP tornerà in Ungheria per la prima volta in 33 anni. Non si correrà, come nel 1992, nell’Hungaroring – la pista di Budapest che fu poi tolta dal calendario del Motomondiale perché considerata troppo pericolosa –, ma al Balaton Park. È un circuito completamente nuovo, eppure non tutti i piloti sono contenti di gareggiarvi: per alcuni di loro la pista è troppo stretta e tortuosa e il Gran Premio di domenica potrebbe risultare noioso, o molto pericoloso.

Il Balaton Park si trova vicino al lago di Balaton (il più grande dell’Europa Centrale) e dista circa 85 chilometri da Budapest, la capitale ungherese. Per costruirlo ci sono voluti quasi vent’anni: fu iniziato nel 2008, ma la grande crisi finanziaria di quell’anno allungò molto i lavori e la pista fu inaugurata solo nel 2023.

I problemi continuarono anche dopo l’apertura. Nel 2024 il Balaton Park avrebbe già dovuto ospitare una tappa del Mondiale di MotoGP e una di Superbike (quello in cui gareggiano le moto di serie, cioè i modelli venduti anche al pubblico), ma non fu possibile perché non risultava omologato. Per adeguarsi agli standard richiesti dalla Superbike e dalla MotoGP, furono eseguiti ulteriori lavori: venne migliorato l’asfalto e furono modificate o aggiunte alcune curve.

Oggi la pista del Balaton Park è lunga poco più di quattro chilometri ed è larga solo 12 metri. Ha 17 curve (10 che virano a sinistra, 7 a destra), mentre il rettilineo più lungo non supera i 700 metri. Questa conformazione rende molto difficili i sorpassi in gara e costringe i piloti ad alternare brusche frenate e accelerazioni, senza però poter andare troppo veloci. Per questo motivo, qualche pilota pensa che la gara sarà noiosa.

Come si guida al Balaton Park

Alcune curve sono anche abbastanza pericolose per i piloti di MotoGP, soprattutto le prime due dopo la partenza: lì all’inizio della gara, quando i piloti sono ancora molto vicini tra loro, un singolo errore può facilmente provocare scontri e cadute pericolose. Il campione in carica Jorge Martín, che qualche mese fa ha subito un grave infortunio, ha detto guidare una moto da corsa di MotoGP (cioè che va oltre i 350 chilometri orari) su una pista così piccola gli sembra «una follia».

Tra i piloti, le preoccupazioni sono notevolmente aumentate qualche settimana fa, quando si è corsa la prima gara ufficiale al Balaton Park, il Gran Premio d’Ungheria di Superbike. Proprio alla curva 2 c’è stato un brutto incidente, in cui sono stati coinvolti sette piloti e uno di loro si è rotto un braccio.

Tuttavia, c’è anche chi ritiene che una pista del genere possa essere una cosa positiva per la MotoGP. Dato che la pista è nuova e la sua conformazione non permette alle moto di andare alla massima velocità, la differenza tra una scuderia e l’altra potrebbe sentirsi molto meno e qualche pilota può sperare in una vittoria che, in altri circuiti, sarebbe abbastanza insperata. È insomma una pista dove, ancora più del solito, contano le capacità tecniche dei piloti rispetto alle loro moto.

Eppure un favorito c’è, ed è sempre il solito: lo spagnolo Marc Marquez, della Ducati. Marquez, che ha già vinto sei volte la MotoGP, quest’anno sta dominando il motomondiale: ha quasi 150 punti di vantaggio sul fratello Álex e quasi il doppio dei punti rispetto al suo compagno di squadra Francesco Bagnaia.

Secondo El Paìs, il Balaton Park è una pista perfetta per lui, perché nelle piste sinistrorse (cioè con più curve a sinistra, come questa) si trova spesso a suo agio e perché è molto abile nello stop and go, cioè nell’alternare brusche frenate a potenti accelerazioni tra una curva e l’altra.

In effetti, durante le prove libere è arrivato quasi sempre davanti agli altri, e l’unica volta che è arrivato secondo l’ha fatto solo per sei millesimi di secondo. Alle qualifiche (cioè le gare con cui si determinano le posizioni di partenza) è arrivato primo e domenica potrà dunque iniziare il Gran Premio al primo posto: un grande vantaggio, in una pista dove si può superare poco.

Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria

C’è anche da dire che dopo le prime prove libere e le qualifiche – che si sono svolte tra venerdì e sabato – alcune preoccupazioni dei piloti sono state un po’ ridimensionate: i punti di sorpasso, secondo Jorge Martìn, sono stati più del previsto, seppur sempre pochi. Non si sono nemmeno registrate molte cadute pericolose, anche se la prima curva si è confermata particolarmente insidiosa. Proprio lì c’è stato uno scontro tra il pilota francese Fabio Quartararo (che è caduto) e l’italiano Enea Bastianini (che è rimasto in sella) durante la sprint di sabato, una gara più breve che assegna comunque punti per il Mondiale.