Nelle inchieste sull’urbanistica a Milano sono stati annullati anche gli arresti domiciliari di Manfredi Catella

Il tribunale del riesame di Milano, l’organo che si occupa di validare o annullare le misure cautelari, ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, presidente della società immobiliare Coima e indagato nelle grandi inchieste sull’urbanistica a Milano. Catella era ai domiciliari dal 31 luglio, accusato di corruzione e induzione indebita a dare e promettere utilità.

Il tribunale renderà note le ragioni della revoca entro 45 giorni: farà sapere cioè se l’ha decisa perché non c’era davvero bisogno degli arresti domiciliari, per esempio perché non c’era pericolo di fuga o di reiterazione del reato, o perché addirittura non ritiene solide le accuse della procura.

Anche se non se ne conoscono le ragioni, è comunque indicativo che quella di Catella sia solo solo l’ultima delle sei complessive revoche delle misure cautelari più discusse sull’indagine. Le sei persone su cui erano state disposte le misure cautelari il 31 luglio sono quindi tornate tutte libere: anche per gli altri casi il tribunale ha detto che farà sapere le motivazioni entro 45 giorni.

Qualche giorno fa erano stati annullati gli arresti domiciliari per Alessandro Scandurra, indagato nelle stesse inchieste di Catella e accusato di corruzione e false dichiarazioni: è un architetto che ha fatto parte della commissione per il paesaggio del comune di Milano, l’organo comunale tecnico che si occupa di valutare i progetti edilizi o urbanistici, e che di fatto li approva. L’ipotesi della procura è che Coima, la società di Catella, affidasse incarichi per consulenze a Scandurra per ottenere il suo favore in commissione (su progetti diversi da quelli su cui forniva consulenze). Sia Catella che Scandurra hanno sempre negato.

Il tribunale del riesame aveva revocato anche gli arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana (cioè all’urbanistica) di Milano che si era dimesso proprio per l’inchiesta. Tancredi è accusato di corruzione per l’esercizio della funzione, false dichiarazioni e induzione indebita a dare o promettere utilità. Per lui il tribunale del riesame ha comunque disposto la sospensione dell’esercizio dai pubblici uffici per un anno, oltre al divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

Erano stati revocati gli arresti domiciliari anche per Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione comunale per il paesaggio, accusato di corruzione, false dichiarazioni, e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il tribunale gli ha comunque imposto per un anno il divieto di svolgere la professione di architetto o altre attività imprenditoriali e di rivestire ruoli direttivi all’interno di imprese.

Il tribunale del riesame aveva revocato gli arresti domiciliari anche per l’architetto Federico Pella, accusato di corruzione, e la detenzione in carcere per Andrea Bezziccheri, socio e amministratore della società immobiliare Bluestone, accusato anche lui di corruzione.

Tutti e sei gli indagati erano stati interrogati in tribunale la settimana prima degli arresti: Marinoni era stato l’unico che si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Tutti avevano sostenuto la propria innocenza, e l’inesistenza del «sistema» ipotizzato dalla procura, la quale è convinta che la commistione tra interessi pubblici e privati, tra imprenditori, professionisti e politica, avrebbe favorito in vari modi la concessione di permessi edilizi illeciti per fare speculazione attraverso grandi progetti immobiliari.

