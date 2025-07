Il tribunale di Milano ha disposto gli arresti per sei persone indagate nelle inchieste sull’urbanistica

Il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini ha disposto gli arresti per sei persone indagate nel grande filone di inchieste giudiziarie sull’edilizia a Milano, con cui la procura ipotizza l’esistenza di un «sistema» che avrebbe favorito in vari modi la concessione di permessi edilizi illeciti per fare speculazione attraverso grandi progetti immobiliari. Le accuse sono di corruzione e falso.

Sono stati dati gli arresti domiciliari all’ex assessore all’Urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, che si è dimesso di recente proprio per l’inchiesta, a Manfredi Catella, presidente del gruppo immobiliare Coima, a Giuseppe Marinoni, l’ex presidente della commissione per il paesaggio, all’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della stessa commissione, e al costruttore ed ex socio della società J+S Federico Pella. Per Andrea Bezziccheri, socio e amministratore della società Bluestone, è stato disposto invece l’arresto in carcere.

Secondo la procura la commissione per il paesaggio del comune di Milano – cioè l’organo comunale tecnico che si occupa di valutare i progetti edilizi o urbanistici e il loro impatto sul paesaggio – ha avuto un ruolo centrale all’interno del «sistema», al punto che nella richiesta di misure cautelari veniva definita con enfasi il «fulcro delle patologie della gestione urbanistica nel comune di Milano, inquinata da una corruzione sistemica». L’ex membro della commissione per il paesaggio ed ex direttore dello sportello unico dell’edilizia del comune di Milano Giovanni Oggioni era stato il primo a essere messo agli arresti domiciliari, a marzo, nell’ambito di queste inchieste, con le accuse di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso.

La procura sostiene che sia Marinoni che Scandurra si siano fatti pagare consulenze anche da centinaia migliaia di euro (per il primo) e milioni di euro (per il secondo) da varie società immobiliari sui cui progetti poi si sono espressi in quanto membri della commissione, senza dichiarare il conflitto di interessi e astenersi come avrebbero dovuto. Marinoni e Scandurra sono accusati quindi di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, false dichiarazioni e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

L’ex assessore Giancarlo Tancredi è accusato di false dichiarazioni e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici per aver fatto sì che il sindaco Giuseppe Sala riconfermasse Marinoni come presidente della commissione per il paesaggio. Inoltre secondo i pm Tancredi avrebbe «motivato» gli uffici del comune a esprimersi positivamente sui progetti e avrebbe lavorato con Marinoni per organizzare incontri con le società immobiliari. Tancredi è anche accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio per aver contribuito a realizzare il «piano corruttivo» di Marinoni proponendo di dare il patrocinio gratuito del comune al suo studio su un progetto che prevedeva la pianificazione di grandi aree della città.

Federico Pella è un architetto ed è fondatore e partner della società J+S, dalla quale si è dimesso da tutte le cariche sociali e operative dopo aver saputo delle inchieste. È accusato di corruzione per aver stretto con Marinoni un accordo pagato anche attraverso contratti di collaborazione e di partenariato. Per i pm Marinoni avrebbe messo a completa disposizione della J+S di Pella la commissione per il paesaggio.

Manfredi Catella, presidente di Coima, che a Milano ha realizzato moltissimi progetti, è a sua volta accusato di corruzione. Coima avrebbe infatti assegnato incarichi retribuiti a Scandurra per avere pareri positivi in commissione, in particolare in riferimento alla zona speciale di Porta Romana, ovvero alla conversione del Villaggio olimpico in studentato, per il quale avrebbe pagato a Scandurra oltre 138mila euro.

Andrea Bezziccheri invece è accusato di corruzione perché tramite l’azienda Egidio Holding, riconducibile a Bluestone, avrebbe pagato a Scandurra circa 279mila euro. In questo modo, secondo i pm, Scandurra sarebbe stato condizionato a esprimere un parere favorevole in commissione per il paesaggio sui progetti Hidden Garden, Salomone 77, Park Towers e East Town.

La questione sull’urbanistica di Milano era nata circa tre anni fa dalle indagini su una serie di edifici molto grandi fatti approvare come ristrutturazione di edifici più piccoli, senza il necessario piano attuativo e con oneri di urbanizzazione più bassi del dovuto, quindi con una perdita da parte del comune. L’indagine emersa nelle ultime settimane si è concentrata sulle modalità con cui venivano approvati questi e altri progetti e sul rapporto tra i progettisti e gli imprenditori che li presentavano e i rappresentanti del comune che avrebbero dovuto valutarli in modo indipendente. Tra gli indagati c’è anche il sindaco di Milano Beppe Sala.