Il tribunale del riesame ha annullato due arresti per le inchieste sull’urbanistica a Milano

Il tribunale del riesame, l’organo giudiziario che revisiona le misure cautelari, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Andrea Bezziccheri e quella degli arresti domiciliari per Alessadro Scandurra, entrambi indagati per le vaste inchieste sull’urbanistica a Milano. I due sono rispettivamente socio e amministratore della società Bluestone e un architetto della commissione per il paesaggio del comune di Milano. Le motivazioni della decisione del tribunale del riesame non sono ancora state depositate e quindi non sono note.

Scandurra e Bezziccheri erano stati arrestati insieme ad altre quattro persone il 31 luglio, per le quali le misure cautelari rimangono ancora in vigore: l’ex assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi; il presidente della grande impresa di costruzioni Coima, Manfredi Catella; l’ex presidente della commissione comunale per il paesaggio, Giuseppe Marinoni; e l’imprenditore Federico Pella. Nei prossimi giorni il tribunale del riesame si esprimerà anche su di loro. In precedenza era stato arrestato anche l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni.

