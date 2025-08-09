C’è un incendio sulle pendici del Vesuvio

Venerdì mattina sulle pendici sud-orientali del Vesuvio si è sviluppato un incendio boschivo che i vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere. L’incendio, che rispetto a Napoli è dalla parte opposta del Vesuvio, è partito dal territorio del comune di Terzigno e si è espanso verso le zone di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e Boscotrecase. Ora si sta allargando verso la riserva forestale Tirone – Alto Vesuvio, un’area protetta che fa parte del Parco nazionale del Vesuvio: l’ente del parco ha detto che sono già bruciati due chilometri quadrati di vegetazione. L’accesso dei visitatori al Gran Cono del vulcano è stato sospeso.

Sabato la Protezione civile della Regione Campania ha chiesto l’invio di militari per gestire la situazione, in particolare per presidiare le strade e per facilitare il transito delle autobotti necessarie per le operazioni dei vigili del fuoco. Per contenere l’incendio si stanno usano sei Canadair e quattro elicotteri. Le fiamme dell’incendio sono favorite dal vento che sta soffiando da venerdì.