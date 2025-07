Le foto più belle del corteo funebre per Ozzy Osbourne

Mercoledì a Birmingham, in Inghilterra, si è tenuto il corteo funebre in onore di Ozzy Osbourne, cantante e fondatore dei Black Sabbath e tra i principali protagonisti della musica rock e metal degli anni Settanta e Ottanta, morto martedì scorso a 76 anni. Migliaia di persone da tutto il paese sono arrivate a Birmingham per rendere omaggio a Osbourne, che nacque, crebbe e cominciò a farsi notare come musicista proprio in questa città.

Il corteo è partito da Aston, nella parte settentrionale di Birmingham, ed è passato davanti alla casa d’infanzia di Osbourne e allo stadio Villa Park, dove lo scorso 6 luglio i Black Sabbath avevano suonato nel loro concerto d’addio. Si è poi fermato sul Black Sabbath Bridge, un ponte pedonale nel centro della città dedicato alla band e diventato negli anni un luogo di culto per fan e appassionati.

Tra la folla e i familiari in testa al corteo c’erano anche la moglie Sharon Osbourne e i figli Aimee, Kelly e Jack. I fan hanno lanciato rose, plettri e altri omaggi verso il carro funebre che trasportava la bara di Osbourne, decorata con fiori viola che componevano la scritta “Ozzy”.

La Bostin Brass, una banda musicale di Birmingham, ha accompagnato la cerimonia suonando alcune tra le canzoni più popolari dei Black Sabbath e di Osbourne, tra cui “Iron Man”.

Il funerale vero e proprio si svolgerà domani in una chiesa di Gerrard Cross, alla presenza dei familiari e degli amici più stretti di Osbourne.

