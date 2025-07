La Finlandia ha un problema con la cacca delle oche

Ogni estate le persone che abitano a Helsinki, la capitale finlandese, devono fare i conti con un problema che esiste anche in altre parti del mondo, ma che in Finlandia ha raggiunto livelli piuttosto fastidiosi: la presenza di grandi quantità di escrementi di oche un po’ ovunque, specialmente nelle spiagge dove le persone vanno a trascorrere le giornate più calde. In estate a Helsinki le oche sono sempre presenti, sono migliaia e si muovono in stormi. Di notte dormono in riva al mare o nei parchi, e di giorno si spostano, lasciando in giro moltissimi escrementi, che possono contenere batteri pericolosi, come l’Escherichia coli, e che finiscono ovunque: sotto le scarpe, sugli asciugamani, nelle mani dei bambini che giocano con la sabbia.

Per questo motivo, da anni, funzionari e dipendenti pubblici si sono interrogati su come risolvere il problema, senza però aver ancora trovato una soluzione definitiva. Jukka Lundgren, responsabile delle spiagge pubbliche di Helskinki, ha recentemente detto al New York Times che ha passato 15 dei suoi 18 anni di lavoro a cercare di contenere la quantità di escrementi, che secondo lui può raggiungere un livello «impressionante»: in alcune spiagge possono essere raccolti oltre 18 chili di escrementi al giorno.

Altri paesi e città che hanno avuto questi problemi hanno agito diversamente: in Canada, per esempio, diverse città dell’Ontario hanno provato a trasferire le oche, catturandole e portandole in zone disabitate o spostando le loro uova (un metodo poco efficace dato che spesso le oche tornano nei luoghi dove sono abituate a stare); a New York sono stati impiegati dei cani per spaventarle e farle scappare, mentre in California hanno provato ad abbatterle, fra molte proteste.

Queste tre opzioni però non funzionano a Helsinki: lo scorso luglio l’Istituto finlandese per l’ambiente aveva contato più di 5mila oche nella zona di Helsinki, semplicemente troppe per essere spostate o per essere spaventate dai cani, che sono pochi e troppo costosi. Infine, le autorità locali sono contrarie a usare l’abbattimento di moltissimi animali come metodo per risolvere il problema, anche perché sarebbe una pratica molto pericolosa a Helsinki, una capitale dove vivono più di 600mila persone.

Il metodo tradizionale e più usato a Helsinki quindi rimane quello di raccogliere gli escrementi con una pala e guanti di gomma, ma prende molto tempo e non automaticamente toglie l’odore di escrementi dalla sabbia.

Lundgren ha detto che negli anni lui e i suoi colleghi hanno provato anche dei metodi molto ingegnosi, ma che non hanno funzionato. Una volta hanno provato a mescolare gli escrementi con la sabbia, ma questo ha inquinato l’acqua. Un’altra volta hanno provato a spaventare le oche trasmettendo delle registrazioni del verso delle aquile, ma dopo poco gli animali hanno capito che si trattava di un inganno.

L’anno scorso la città ha indetto un concorso pubblico per raccogliere nuove idee su come poter risolvere il problema degli escrementi. Da lì è nata l’idea di costruire una macchina simile a un tosaerba che dovrebbe setacciare la spiaggia sporca e raccogliere solo gli escrementi. Questa estate la macchina è stata per la prima volta distribuita alle persone che ogni giorno puliscono le 25 spiagge pubbliche nell’area della città, per vedere se possa essere la soluzione al problema.

Nonostante le grandi speranze però, Minni Aakko, a capo della squadra che pulisce la spiaggia di Hietsu, ha detto al New York Times che il macchinario è molto pesante e che non si trascina bene sulla spiaggia bagnata.