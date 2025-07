Un grave incidente ha bloccato l’autostrada A4 per ore

Quatto persone sono morte in un grave incidente sull’autostrada A4 fra Torino e Milano, in direzione Milano, all’altezza dello svincolo che porta all’aeroporto di Milano Malpensa. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è stato causato da un veicolo entrato contromano dallo svincolo, e che quindi si sarebbe scontrato con un’auto nella corsia di sorpasso. L’incidente è avvenuto alle 11 di domenica mattina. Alle 16 era ancora chiuso il tratto dell’autostrada in direzione Milano fra Novara Est e Marcallo Mesero: molte persone sono rimaste bloccate nelle loro auto per più di cinque ore. Attualmente in direzione Milano bisogna uscire dall’autostrada alla svincolo di Novara Est, percorrere la statale 11 Padana Superiore tra la provincia di Novara e Ponte Nuovo di Magenta e rientrare dallo svincolo di Marcallo Mesero.

Nell’incidente sono morti il conducente dell’auto in contromano, un uomo di 70 anni, e tre delle quattro persone che viaggiavano sull’altra auto: una donna è stata portata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, in condizioni gravi.