C’è stato un minuscolo lancio aereo di cibo sulla Striscia di Gaza

Israele ha comunicato domenica di aver paracadutato sulla Striscia di Gaza un primo carico di cibo proveniente dalla Giordania: è un carico molto limitato, inferiore a quello contenuto in un camion, ma è la prima volta che l’esercito israeliano contribuisce attivamente alla distribuzione di cibo. Israele ha annunciato anche per domenica l’apertura di corridoi per permettere il passaggio dei camion delle Nazioni Unite e la sospensione dei bombardamenti in alcune zone densamente popolate per facilitare la distribuzione.

Gli annunci sono una risposta alla pressione internazionale per la terribile situazione all’interno della Striscia di Gaza, dove la popolazione soffre di diffusi e gravi problemi di malnutrizione, che hanno già portato alla morte di 127 persone, di cui 85 bambini. Israele ha bloccato ogni ingresso di cibo e beni di prima necessità per quasi tre mesi fra marzo e maggio e poi ha affidato la distribuzione del cibo alla sola Gaza Humanitarian Foundation (GHF), che lo ha fatto in modo limitato, inefficiente e molto pericoloso. La GHF è un’organizzazione creata per volontà di Israele e ha solo 4 punti di distribuzione controllati dall’esercito, che spesso spara sulla folla.

Venerdì Israele aveva annunciato che avrebbe permesso di riprendere la distribuzione per via aerea di cibo: molti paesi si sono detti disponibili a cominciare subito, a partire da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Altri come il Regno Unito, la Spagna o la Germania hanno detto di voler collaborare. Nelle prime ore di domenica sono stati paracadutati su Gaza da aerei israeliani sette bancali di farina, zucchero e cibo in scatola. Considerato che si deve far fronte alle esigenze di quasi due milioni di persone, il lancio è stato interpretato come un atto simbolico, più ancora che un test.

In generale le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative ancora operative ritengono questo metodo di distribuzione inefficiente, costoso e pericoloso. Non è chiaro quali aerei verranno usati per effettuare i lanci, ma anche quelli che possono portare più cibo hanno capacità minori rispetto a un camion (14 tonnellate contro 25). In passato i lanci col paracadute sono finiti in mare, hanno creato caos e provocato incidenti, anche mortali: nel 2024 cinque persone sono morte schiacciate da un carico per la mancata apertura del paracadute. In più non è chiaro come consegnare il cibo per via aerea renda meno probabile che Hamas se ne impossessi: Israele ha sempre indicato i furti di Hamas come la ragione per bloccare la distribuzione, senza portare particolari prove che questo avvenga in modo sistematico.

Israele ha annunciato per domenica l’apertura di corridoi (cioè di strade sicure) per la distribuzione di cibo da parte dei camion della Nazioni Unite: la distribuzione negli ultimi mesi è stata bloccata perché era permesso l’ingresso di un numero molto limitato di camion, ma anche perché non venivano fornite vie sicure e protette dai bombardamenti ai convogli umanitari. L’annuncio costituirebbe un cambio importante, ma bisognerà valutare come verrà messo in pratica e per quanto tempo. L’ONU dice che per rispondere alle esigenze di nutrizione dei palestinesi servono 62mila tonnellate di cibo ogni mese, corrispondenti a circa 120 camion al giorno: in questi mesi, quando veniva aperto il varco nel nord della Striscia, ne entravano al massimo poche decine.

Domenica verranno sospese per dieci ore (fra le 10 di mattina e le 8 di sera locali) le operazioni militari e i bombardamenti in tre aree della Striscia, quelle più densamente popolate (che sono anche fra le poche rimaste dove i palestinesi siano autorizzati a stare): al Mawasi, Deir al Balah e la città di Gaza.

Israele ha anche detto che domenica restituirà la corrente al principale impianto di desalinizzazione di acqua della Striscia, che era utilizzato da circa 900mila persone ma che non funziona da marzo. Allora Israele tagliò la distribuzione di corrente in tutta la rete della Striscia, compresa quella che alimentava l’impianto. Anche la carenza di acqua è diventata un’emergenza nelle ultime settimane.