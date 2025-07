Tutti i film in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia

Sono stati annunciati i 23 film che parteciperanno in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Ci sono anche cinque film italiani: La grazia di Paolo Sorrentino (che aprirà il festival, con Toni Servillo); Elisa di Leonardo Di Costanzo; Duse di Pietro Marcello; Un film fatto per bene di Franco Maresco; Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

Fra i registi internazionali spiccano Guillermo Del Toro, con il film Frankenstein; Noah Baumbach con Jay Kelly; Yorgos Lanthimos con Bugonia. Gli altri film in concorso sono: