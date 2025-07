Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Nadir Manna spiega perché gli economisti vogliono occuparsi di tutto, Giuseppe Luca Scaffidi parla di come la scomparsa dei contanti a Stoccolma abbia creato vari problemi, e Francesco Gaeta racconta cosa succede e non succede in uno stabilimento industriale a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Gli economisti vogliono occuparsi di tutto

Dalla psicologia all’antropologia, negli ultimi decenni hanno sfruttato i loro metodi e modelli per espandersi in altri campi, pestando un po’ di piedi

A Stoccolma la scomparsa dei contanti ha creato vari problemi

Per esempio alle donne vittime di violenza domestica, ma non solo

A Termini Imerese sta succedendo qualcosa, ma non si capisce cosa

Lo Stato ha venduto il grande impianto che fu della Fiat a una società che poco dopo ha cambiato proprietari (e che forse non poteva farlo)