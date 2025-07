Due notti di violenze xenofobe in Spagna

A Torre Pacheco, una città da circa 40mila persone nel sud-est della Spagna, per due notti consecutive ci sono stati diversi episodi di violenza da parte di alcuni gruppi di estrema destra nei confronti di persone di origine straniera (e in generale non bianche): cinque persone sono rimaste ferite, tre delle quali sono state portate in ospedale.

Le violenze sono iniziate dopo l’aggressione a un pensionato del posto la settimana scorsa su cui c’è stata fin da subito molta disinformazione: dell’aggressione si sa ancora molto poco, ma online si è diffusa la notizia (non verificata) che fosse stata compiuta da un gruppo di migranti provenienti dal Nordafrica. La notizia è stata accompagnata da un video, sempre non verificato, che avrebbe ritratto l’aggressione.

A Torre Pacheco un terzo della popolazione è di origine straniera e molte sono persone di origine marocchina che vivono lì stabilmente da tempo: le violenze sono state compiute soprattutto nei loro confronti.

Dopo l’aggressione del pensionato, in città è stata indetta una manifestazione per chiedere più sicurezza che poi è degenerata in due giorni di violenze contro le persone straniere che vivono in città. Alla manifestazione hanno partecipato circa 500 persone, perlopiù in maniera pacifica, ma in città sono arrivate anche decine di esponenti di gruppi di estrema destra, alcuni provenienti da fuori: vestiti di nero, incappucciati, armati di bastoni e cantando slogan razzisti hanno iniziato a girare per le strade della città in quella che loro stessi hanno definito una «caccia» alle persone migranti.

Venerdì ci sono stati i primi episodi di violenza, continuati poi nella notte di sabato: gli uomini in questione hanno rotto vetri delle automobili, lanciato bottiglie per strada e ci sono state incursioni violente nei punti della città in cui vivono più persone di origine marocchina. Decine di uomini per esempio sono entrati in un locale che vendeva kebab armati di mazze; altri tre uomini hanno aggredito un minorenne di origine marocchina.

In città sono state inviate decine di agenti di polizia: ci sono stati scontri tra loro e gruppi di persone straniere che si sono riunite a protestare dopo l’inizio delle violenze. La situazione è tornata sotto controllo domenica. Finora sono state arrestate sei persone: cinque spagnoli e un uomo di origine nordafricana.

L’aggressione al pensionato, un uomo di 68 anni, è avvenuta mercoledì 9 luglio: l’uomo era stato aggredito e picchiato mentre camminava in città. Come detto si sa molto poco sui responsabili: non si sa quanti fossero di preciso né da dove venissero. Dopo l’attacco, però, era circolato online un video che ritraeva una persona coi capelli grigi che veniva picchiata da tre persone contemporaneamente: il video è stato condiviso più e più volte online da persone e gruppi che sostenevano che le tre persone fossero migranti di origine nordafricana.

L’emittente spagnola RTVE ha verificato l’autenticità del video e fatto sapere che non corrisponde all’aggressione del 9 luglio. Non solo: anche il pensionato aggredito ha detto di non essere la stessa persona picchiata nel video, e parlando con la polizia spagnola ha detto di non essere stato attaccato da un gruppo ma da una sola persona, mentre un’altra riprendeva l’aggressione, e di non sapere da dove provenissero.